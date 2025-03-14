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        Haberler Magazin Seren Serengil'in paylaşımı tepki çekti - Magazin haberleri

        Seren Serengil'in paylaşımı tepki çekti

        Seren Serengil'in Tanyeli hakkındaki paylaşımı tepki çekti; "Bu nasıl bir düşünce şekli?"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:35
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        Seren Serengil'in uzun zamandır kanser tedavisi gören Tanyeli hakkındaki paylaşımı tepki çekti; "Bu nasıl bir düşünce şekli?"

        Seren Serengil, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edilen Tanyeli hakkında şu paylaşımda bulundu;

        Tanyeli....

        O kadar çok yıllar beraber çalıştık ki...

        İlla sen ol isterdim kadroda. Çünkü seni çok severdim. Kalbini, samimiyetini beni güldürmelerini dalga geçmelerimizi, kuliste bana ders verip benim bir türlü oryantal dansını beceremediğime ne çok gülerdik. Ne güzel günlermiş, ne kadar saygılı, ne kadar kalpten, ne kadar iyi yürekli bir kızdın. Yoruldun... Bedenin ruhun yoruldu... Bir an önce iyileş diye, hayata tutunman için dualar ediyorum ama olurda çok acı çekiyorsa o güzel ruh, bırak aşkım. Bırak git, burada akılda kalacak bir hayat yok geride bırakacağın... Biz de yaşıyoruz işte yaşamak denirse. Yaşanmayacak kadar kötülüklerle dolu bu dünyada zaman dolduruyoruz Bari sen kaç kurtul bu kötülüklerden. Nerede huzurlu olacaksan orada ol...

        Hakkım sana helal olsun canım Tanyeli...

        Seren Serengil'in bu şekilde sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Ne olursa olsun hayat tatlıdır. Ne demek. kaç kurtul buralardan demek", "Seren hanım, hiç 'Çıkmadık candan umut kesilmez'i duymamış mı?", "Bu nasıl moral vermektir", "Seren hanım, biraz da olsa empati yeteneğiniz yok mu?", "Gazino afişlerini yayımlayan Seren hanımın asıl amacı acaba Gülben Ergen'in assolisti olduğunu göstermek midir?" şeklinde yorumlandı.

        Gülben Ergen, kariyerinin ilk yıllarında sahne adı olarak 'Gülbin'i kullanıyordu.

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        #Tanyeli
        #Seren Serengil
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