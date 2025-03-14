Seren Serengil'in paylaşımı tepki çekti

Seren Serengil'in uzun zamandır kanser tedavisi gören Tanyeli hakkındaki paylaşımı tepki çekti; "Bu nasıl bir düşünce şekli?"

Seren Serengil, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edilen Tanyeli hakkında şu paylaşımda bulundu;

Tanyeli....

O kadar çok yıllar beraber çalıştık ki...

İlla sen ol isterdim kadroda. Çünkü seni çok severdim. Kalbini, samimiyetini beni güldürmelerini dalga geçmelerimizi, kuliste bana ders verip benim bir türlü oryantal dansını beceremediğime ne çok gülerdik. Ne güzel günlermiş, ne kadar saygılı, ne kadar kalpten, ne kadar iyi yürekli bir kızdın. Yoruldun... Bedenin ruhun yoruldu... Bir an önce iyileş diye, hayata tutunman için dualar ediyorum ama olurda çok acı çekiyorsa o güzel ruh, bırak aşkım. Bırak git, burada akılda kalacak bir hayat yok geride bırakacağın... Biz de yaşıyoruz işte yaşamak denirse. Yaşanmayacak kadar kötülüklerle dolu bu dünyada zaman dolduruyoruz Bari sen kaç kurtul bu kötülüklerden. Nerede huzurlu olacaksan orada ol...

Hakkım sana helal olsun canım Tanyeli...