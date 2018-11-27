Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, sunucu Seren Serengil ve ünlü manken Deniz Akkaya, Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafların altına hakaret içerikli yorum yapan takipçileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İki ünlü, savcılığa verilen şikayet dilekçelerinde; hakaretler yüzünden onur, şeref ve saygınlıklarının etkilendiğini belirtti.
CEZALANDIRMA TALEBİ
Serengil'in savcılığa verdiği dilekçede ise, bir sosyal medya kullanıcısının sistematik olarak Serengil'in her fotoğrafının altına hakaret içerikli sözler yazdığı ifade edildi. Ünlü sunucu adına fanlarının açtığı hesaplara da aynı şekilde yorum yapan şüphelinin, savcılık tarafından tespit edilerek cezalandırılması talep edildi.
"AĞIR HAKARETE UĞRADIM"
Deniz Akkaya, avukatı Melih Erkul aracılığıyla verdiği dilekçesinde; Abdulrahman T. isimli şahsın hakaretlerine ve iftirasına maruz kaldığını söyledi. Akkaya'nın binlerce takipçisinin önünde şüpheli Abdulrahman T. tarafından sinkaflı cümleler ve tehditkar sözlerle hakarete uğradığı ifade edilen dilekçede, şüpheli hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.
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