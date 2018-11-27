Seren Serengil ve Deniz Akkaya küfürbaz takipçileri affetmedi

Seren Serengil ve Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden kendilerine hakaret eden takipçilerini affetmedi. Savcılık, iki ünlü ismin resmi hesapları ve fan sayfalarına sürekli olarak hakaret içerikli sözler yazan kişiler için soruşturma başlattı