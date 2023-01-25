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Serenay Sarıkaya: Çift katlı otobüslerle setten okula giderdim

'Şahmaran'ın iki başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ile Mert Ramazan Demir, dizinin çekimlerini ve yaşadıkları mistik olayları anlattı 

Serenay Sarıkaya: Çift katlı otobüslerle setten okula giderdim
HABERTURK.COM

'Şahmaran'ın iki başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ile Mert Ramazan Demir, SHOW TV’de Ömür Sabuncuoğlu’nun konuğu oldu. Sarıkaya ile Demir, dizinin çekimlerini ve yaşadıkları mistik olayları anlattı.

Serenay Sarıkaya, dijital platform dizisi 'Şahmaran' projesinin çekimlerine başlamadan hayatında yaşadığı mistik olayları anlatırken " Olaylar adeta diziyi çağırıyor gibiydi" dedi. Arkadaşıyla çıktığı bir tatilde tesadüfen açtığı bir çekmecede 'Şahmaran' ile ilgili bir notla karşılaşan Sarıkaya, aynı evden çıkan dev yılan derisini gördükten sonra projeye olan inancının daha da arttığını söyledi.

Aynı şekilde Mert Ramazan Demir de 3 yazdır Adana’da iş için bulunuyor olmanın kendisine farklı deneyimler yaşattığını söylerken, “Adana’da sürekli dejavu yaşıyor gibiydim. Sanki Adana daha önce içinde bulunduğum bir şehirmiş gibi geldi” dedi. Mert Ramazan Demir bu süreçte hayatında önemli kırılmalar da yaşadığını söylerken, “Yaşadığım kırılmalar bana daha iyi hissettiren şeylere kapı açtı” dedi.

Dizinin çekildiği Adana’yı çok sevdiğini dile getiren Serenay Sarıkaya, bu konuda şunları söyledi; “İstanbul’un kaosunu düşününce hiç dönmek istemedim. Adana’da bol bol kebap ve sakatat yendi. Mumbarla da bu süreçte tanıştım. Adana’yı şimdiden özlüyorum.”

Mert Ramazan Demir’i anlatan Serenay Sarıkaya, “Benim onda en sevdiğim şey görünmeyen bir derinliğinin olması” derken rol arkadaşıyla bir çok konuyla alakalı uzun sohbetler ettiğini söyledi.

Ömür Sabuncuoğlu’nun “Şöhret olduğunuzu ilk nasıl anladınız?” sorusuna Serenay Sarıkaya, “İlk an diye bir şey hatırlamıyorum ama çocuk yaşta başladım bu işlere. Hem okul hem de seti ayna anda götürdüğüm dönemde çift katlı otobüslerle setten okula giderdim. Kazancı Yokuşu’nda otobüsle giderken en ön koltuğa oturup uyurdum. Belki tanıyan olur diye yüzümü gözümü kapatarak yolculuklar yapıyordum” şeklinde cevap verdi.

Mert Ramazan Demir ise bu konuda bir zamanlar tanınıyor olmanın nasıl bir şey olduğunu çok merak ettiğini söylerken bu hissi yaşayınca heyecanının kalmadığını söyledi.

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