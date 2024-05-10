Serenay Sarıkaya: Çok heyecanlıyım Serenay Sarıkaya, Etiler'de objektiflere yansıdı. Yeni projesiyle ilgili konuşan oyuncu; "Yeni projemiz için çok heyecanlıyım, ilk tepkiler gayet güzel, kahkaha atmamla ilgili yorumlar olmuş, ben öyle gülüyorum ne yapayım" dedi

Habertürk Giriş: 10.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:18 facebook

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