        Serenay Sarıkaya'dan 2025 yazına veda - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'dan 2025 yazına veda

        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan paylaştığı tatil fotoğraflarıyla 2025 yazını uğurladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 23:59 Güncelleme: 04.09.2025 - 23:59
        2025 yazına veda
        Serenay Sarıkaya, bir yaz sezonuna daha veda etti.

        Serenay Sarıkaya, yaz tatilinde gezdiği yerlerden ve biriktirdiği anılardan fotoğraflar paylaştı.

        Serenay Sarıkaya, 11 milyon takipçisiyle paylaştığı gönderilerine; "Yerler ve anılar" notunu ekleyerek 2025 yazını geride bıraktığını duyurdu.

        Fotoğraflar: Instagram

