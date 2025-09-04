Serenay Sarıkaya'dan 2025 yazına veda
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan paylaştığı tatil fotoğraflarıyla 2025 yazını uğurladı
Giriş: 04.09.2025 - 23:59 Güncelleme: 04.09.2025 - 23:59
Serenay Sarıkaya, bir yaz sezonuna daha veda etti.
Serenay Sarıkaya, yaz tatilinde gezdiği yerlerden ve biriktirdiği anılardan fotoğraflar paylaştı.
Serenay Sarıkaya, 11 milyon takipçisiyle paylaştığı gönderilerine; "Yerler ve anılar" notunu ekleyerek 2025 yazını geride bıraktığını duyurdu.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ