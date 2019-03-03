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Alıştığımın çok dışında bir tempo. Sahnenin başka kuralları var. Bir gün bir kalkıyorum sesim tamamen gitmiş mesela. "Ben bugün çok hastayım, gelemeyeceğim" diyemiyorsun. "Hasta nasıl olabilirsin ya? Nasıl dikkat etmezsin kendine! İlk defa çıktığın nasıl belli işte!" diye kızıyorsun bir de üstelik. Sahneye çıkmamak korkutmaya başlıyor seni. (Bir de tiz notalara çıkamamak) Kendini daha çok dinlemeye, kendine daha iyi bakmaya başlıyorsun...