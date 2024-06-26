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        Haberler Magazin Serenay, sevgilisini yalnız bırakmadı - Magazin haberleri

        Serenay, sevgilisini yalnız bırakmadı

        Ünlü şarkıcı Mert Demir, müzik kariyerinin ilk Harbiye konserini BKM organizasyonuyla gerçekleştirdi. Konser gelirini kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı'nın 'Büyüt Hayallerini' projesine bağışlayan Demir'i, sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:23
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        30 yaşındaki şarkıcı Mert Demir, BKM organizasyonuyla, ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatros'nda sahne aldı. Bir yandan Türkiye ve Avrupa turnelerini gerçekleştirirken diğer yandan bu büyük konser için hazırlanan Mert Demir'i Harbiye'de 5 bine yakın kişi dinledi. Hayranlarının ünlü şarkıcı, konserin gelirini kız öğrencilere eğitim bursu olması için İstanbul Vakfı'nın 'Büyüt Hayallerini' projesine bağışladı.

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        Şarkıcıyı, bu özel gecesinde sevgilisi Serenay Sarıkaya da yalnız bırakmadı. Sarıkaya, sevgilisine destek vermek için üstünde 'Mert Demir' yazılı tişört giyerek en önden sevgilisini dinledi.

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        Konsere, Sarıkaya'nın, son projesi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' adlı dizdeki rol arkadaşları da katıldı. 31 yaşındaki ünlü oyuncu, rol arkadaşları ve sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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        YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SÖYLEDİ

        Mert Demir ilk Harbiye konserinde dinleyicilerine bir de sürpriz yaptı. 28 Haziran tarihinde yayınlanacak olan 'Ölüyorum Anla' şarkısını da ilk kez bu sahnede seslendirdi. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı ünlü müzisyenin dileyicilerinden büyük alkış aldı.

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        BİLETLER 4 SAATTE BİTMİŞTİ

        Ünlü şarkıcının, Harbiye'deki ilk konserinin duyurusunun yapılmasının ardından 4 saat sonra tüm biletler tükenmişti. Konserin biletlerinin hızla tükenmesinin ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda iki yeni konser daha planlandı. Mert Demir, 22 Temmuz'da da BKM organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

        #Mert Demir
        #serenay sarıkaya
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