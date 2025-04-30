Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Sergej Jakirovic: Oyuncuların adanmışlıkları bizi buraya getirdi - Bellona Kayserispor Haberleri

        Sergej Jakirovic: Oyuncuların adanmışlıkları bizi buraya getirdi

        Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, her şeyin planladıkları ve öngördükleri şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Oyuncularımızın adanmışlıkları, göstermiş oldukları tutku ve mücadele bizi buraya getirdi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 18:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyuncuların adanmışlığı bizi buraya getirdi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Antrenman öncesinde Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile futbolcular Miguel Cardoso ile Ramazan Civelek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        MİGUEL CARDOSO: ŞU AN HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

        Sergej Jakirovic geldikten sonra sonuçların ortada olduğunu ifade eden Miguel Cardoso, "Biliyorsunuz iyi bir performans sergiliyoruz ama matematiksel olarak şu an için hiçbir şey bitmiş değil. Bunu gerçekleştirmek için bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

        RAMAZAN CİVELEK: "GERÇEKTEN YÜKSELEN BİR PERFORMANSIMIZ VAR"

        Yükselen performansları olduğunu aktaran Ramazan Civelek de, "Herhalde maç başı 2 puan ortalaması ile devam ediyoruz. Hoca geldiğinden beri psikolojik olarak, antrenman performansı olarak ve maçlara hazırlanma olarak gerçekten çok iyi bir gidişatımız var. Bu hala devam ediyor. Biz de çok mutluyuz. Bu şehir bunları hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü hoca gelmeden önce belki de herkesin kafasında Kayserispor düştü, zor kurtarır gibi algı vardı. Şimdi belki de Avrupa potasına girebilecek durumdaydık birazcık daha fazla puanımız olsaydı. Çünkü puan ortalamamız onu gösteriyor. Biz çok mutluyuz, çok rahatız. Saha içinde de artık daha rahat istediklerimizi yapmaya başladık. Hocamız geldiğinden beri güzel bir hava var. Bu da çok daha güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi önümüzde gerçekten zorlu bir Alanyaspor deplasmanı var. Onlar da belki 6 puan geride gözükse de bizim de daha işimiz bitmiş değil. Onlar için belki bizden daha stresli bir maç olacak. Öyle düşünüyorum. Fakat evlerinde oynayacaklar. Bizim de haftalardır süregelen iyi bir performansımız var. Bunu da orada sürdürmek istiyoruz. Daha işimiz bitmedi. Biz de gerçekten iyi bir şekilde konsantre oluyoruz. Ligi bitirebileceğimiz en iyi noktada, en yüksek puanda bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        SERGEJ JAKİROVİC: "OYUNCULARIMIZIN ADANMIŞLIKLARI BİZİ BURAYA GETİRDİ"

        Teknik Direktör Sergej Jakirovic ise her şeyin planladıkları ve öngördükleri şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, "Burada en önemli şey oyuncularımız ve onların gösterdiği performans. Oyuncularımızın adanmışlıkları, göstermiş oldukları tutku ve mücadele bizi buraya getirdi. Fakat şu an hiçbir şey bitmiş değil. Matematiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız daha var ve bu 5 maçta da elimizden gelenin en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim, ilk opsiyonumuz ve seçeneğimiz Talha. Çünkü bundan önce bize bu seviyede oynayabileceğini gösterdi. Talha için de bu iyi bir fırsat olacak. Aynı zamanda bir B planımda var ama bunu burada söylemeyeceğim. Geçmişle ilgili konuşamam, benden önceki süreçle ilgili ama ben ve ekibim bundan önce neler yaptığımızı biliyoruz. Dolayısıyla burada da aynı şekilde, aynı davranış biçimiyle hareket etmeye çalıştık ve bununla birlikte de skorların, neticelerin geleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"