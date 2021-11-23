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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini arıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci maçında yarın Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için saha kenarında olacak.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini arıyor

Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DÖRT MAÇTAN DA MAĞLUP AYRILDI

Yalçın yönetiminde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'nda oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı.

Grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise Ajax'a da 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Sporting Lizbon maçlarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı.

Yalçın'ın yönetimindeki 6 Avrupa kupasında sadece 4 gol atabilen "Kara Kartallar", rakiplerinin 16 golüne engel olamadı.

YENİ MALATYASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNDE İKİ AVRUPA GALİBİYETİ ALDI

Geçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupasında saha kenarında yer aldı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

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