        Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 22:12 Güncelleme: 31.08.2025 - 22:12
        Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!
        Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Yalçın, Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva ve Abraham 11'iyle çıktı.

        Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Joao Mario, Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu yer aldı.

        Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'nde evlerinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendikleri Lausanne maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Bulut, Emirhan Topçu ve Joao Mario ile sakatlığı süren Paulista'nın yerine Djalo, Muçi, Jurasek ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.

        ALANYASPOR CEPHESİ

        Turuncu-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Joao Pereira ise geçen hafta deplasmanda oynadıkları ikas Eyüpspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

        Pereira, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan futbolculardan Güven Yalçın'ın yerine İbrahim Kaya'ya, Sporar'ın yerine de Ogundu'ya yer verdi.

        Pereira, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu 11'iyle çıktı.

        Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Arda Usluoğlu, Janvier, Fatih Aksoy ve Viana yer aldı.

