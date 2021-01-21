Sergen Yalçın'dan ısınma kararına tepki!

Süper Lig’in 20.hatasında deplasmanda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Karagümrük’e konuk olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi ısınmak için iki takımın da ceza alanı içini kullanmasına izin verilmemesine tepki gösterdi.

Yalçın, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa konu hakkında, “Saha güzel, zemin güzel ama kulübeler çok uzakta. Bu çok mantıksız. Ceza alanı içini kullandırmıyor. Isınmak için ceza alanı içini kullanamıyoruz. UEFA izin vermemiş. O zaman neden burada maç veriyorsunuz. Bakın kaleciler nerede ısınıyor. UEFA izin vermiyor ama lig maçını oynuyoruz. Anlayamadık mantığını. Saçma bir şey” yorumunu yaptı.