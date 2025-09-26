Sergen Yalçın'ın değişmezi: Felix Uduokhai!

Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken erteleme maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Bu sezon Avrupa ve ligde çıktığı 10 resmi maçta da gol yiyen siyah-beyazlılar, kalesini ilk kez Kayseri'de gole kapattı.

Statü nedeniyle birçok yeni transferin forma giymediği maçta stoperde Sergen Yalçın'ın tercihi Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai ikilisi oldu.

Gabriel Paulista yedek soyunurken Emirhan ve Uduokhai ikilisi Kayserispor'a geçit vermedi. Sergen Yalçın yönetimindeki 4 maçta 3. kez stoper tandemi değişirken tüm maçlarda görev alan tek isim ise Felix Uduokhai oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında yeni transfer Tiago Djalo ile oynarken Göztepe deplasmanında ise Gabriel Paulista ile birlikte oynadı.