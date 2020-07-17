Beşiktaş’ta Victor Ruiz, ödemelerini almadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekip ardından sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Karius’un ardından Ruiz’in de takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler teknik direktör Sergen Yalçın’a çevrildi. Hafta sonunda Fenerbahçe’yle kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılarda genç teknik adam, Ruiz’in gidişini dert etmiyor. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip’i de stoperde oynatmayı planlıyor. Sergen Hoca, bitime iki maç kala ayrılan Ruiz’in yokluğunu “Giden gider, kalan sağlar bizimdir” şeklinde yorumladı.