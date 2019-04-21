Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi iyi bir oyunla 1-0 yenerken teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Öğrencilerini tebrik eden Yalçın, şunları söyledi:

"Başkanımızın doğum günüydü, kazanmayı çok istiyordu, bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Oyunun provasını hafta içi yaptık. Fenerbahçe'yi oyuna başlatmamak için plan yaptık. Baskıdan çıkma ihtimallerinin düşük olduğunu düşündük. Bu planın doğru olduğunu gördük. Agresif ve temaslı oyuna çalıştık. Çünkü futbol böyle oynanıyor. İç sahada hiç yenilmedik. Güzel bir oyun oldu. Daha da rahat kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları harcadık. Harun bu akşam çok şanslıydı. Biz 3 puanı isteyen taraftık. Dışarıdan bu görüldü."

"5.'YİZ AMA 5 HAFTA VAR"

"Müthiş bir maç oynadık. Kenarda sürekli oyunun içerisindeydik. Bugün kenarda hiç sıkılmadık. Bazen kenarda izlerken sıkılıyoruz ama bugün hiç sıkılmadık. Bir iki gün bu maçın mutluluğunu yaşayacağız sonra önümüze bakacağız. 5.'yiz ama daha 5 hafta var. Geldiğimizden bu yana istatistikler çok farklı. Şu an bütün dünya istatistik takip ediyor. Ben çok meraklı olmasam bile mecburen takip ediyoruz. Mikrofonlara istatistik konuşanlar maalesef çok dikkat çekiyor. Biz de arada belirtiyoruz."