Sergen Yalçın: Kupa da hedeflerimiz arasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Sergen Yalçın: Kupa da hedeflerimiz arasında

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın hedefleri arasında olduğunu söyledi

Sergen Yalçın: Kupa da hedeflerimiz arasında

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Tur atlamak tabii ki çok önemliydi. Kupa da hedeflerimiz arasında. Zor bir oyun oldu. Savunma yapan takıma karşı oynadık. İyi de savunma yaptılar. Oyuna baktığımız zaman gol attığımızda tur atlayacağımız müsabakaydı. Rakip ofansif anlamda bizi çok zorlamadı. Böyle maçlar zordur. Tur atlamak önemliydi. Çok fazla maç yapıyor oyuncularımız. Ocak ayı ağır bir periyot oyuncular için. Sonuçları toparladığımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansından memnunum. Oğuzhan iyi duruma gelmeye başladı. Dorukhan da iyi oynadı. Necip iyi bir asist yaptı. Maçın uzatmalara gitmemesi bizim için sevindirici. Hafta sonu zorluk yaşayabilirdik." diye konuştu.

"DERBİNİN SONUCUNUN LİGİN GİDİŞATINI ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Galatasaray ile hafta sonu oynanacak derbi maçın ligin gidişatını etkilemeyeceğini söyleyen Yalçın, "Derbi önemli, daha önce de derbi maçlar oynadık. Ligin bitimine uzun bir zaman var. Derbinin sonucunun ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum. Seyir zevki veren bir oyun oynanmasına ülke futbolunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımda as-yedek oyuncu ayrımı olmadığını söyleyen Yalçın, "Bütün oyuncuları kullanıyoruz. Montero bizim önemli bir oyuncumuz. Yedek diye düşünmüyoruz. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıktık ve kazanacak hamlelerimizi yaptık." dedi.

Yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesine de değinen Yalçın, "Şu an kadroda 15 yabancı var. Boyd dışarıda kalmıştı. Herhalde onu da yazacağız. Devre arası yapılması gerekenlerle ilgili raporumuzu yönetime verdim. Bundan sonraki süreci bekleyip göreceğiz. Ekonomik sıkıntılar ve limit sıkıntımız var. O yüzden şu anda bir şey söylemem yanıltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe için Musacchio iddiası
FUTBOLStoper Çizme'den geliyor!
Fatih Terim'in görevine son verildiği iddia edilmişti! Mustafa Cengiz yönetiminin Terim kararı... GS haberleri
FUTBOLİşte Terim kararı!
Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLÇeyrek bilet Larin'den!
SON DAKİKA HABERLERİ! Emre Belözoğlu: Mesut Özil her zamankinden daha yakın
FUTBOLEmre Belözoğlu açıkladı: "Mesut çok yakın!"
SON DAKİKA: Fatih Terim konuştu, ortalık karıştı!
FUTBOLTerim konuştu, ortalık karıştı
Son dakika haberleri: Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasında transfer krizi!
FUTBOLHer transfer dönemi yeni bir kriz
SİTTEM! Son dakika: Fatih Terim'den ayrılık sinyali!
FUTBOL"Çok derin bir yalnızlık hissettim"
SON DAKİKA: Süper Lig'in en pahalı oyuncusu! Spor haberleri
FUTBOLBonservisi açıklandı! Ligin en pahalı ismi...
Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Skrtel'in sözleşmesi feshedildi
FUTBOLSkrtel için flaş karar!
Konyaspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (MAÇ SONUCU)
FUTBOLKonya, Gaziantep'i eledi!