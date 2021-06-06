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Sergiy Rebrov'un menajeri konuştu: Sekiz kulüpten teklif var

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan ve Ferencvaros'tan ayrılan Sergiy Rebrov'un menajeri açıklamalar yaptı. Sandro Varga, sekiz kulüpten teklif geldiğini söyledi

Sergiy Rebrov'un menajeri konuştu: Sekiz kulüpten teklif var

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı belirtilen Sergiy Rebrov'un menajeri Sandro Varga açıklamalar yaptı. Macar kulübü Ferencvaros'taki görevinden ayrılan 47 yaşındaki teknik direktörün geleceği ile ilgili konuşan Varga şunları kaydetti:

"Tottenham Başkanı Daniel Levy ile iyi ilişkilerim var. Budapeşte'deyken ona, Rebrov'un Ferencvaros'ta iyi iş çıkardığını söyledim. Birkaç kez daha konuştuk, hala konuşuyoruz. Şu anda sekiz teklif var ve 1,5 yıldır sürekli teklifler geliyor. Arap dünyasından da isteyenler oluyor. Rebrov şu ana kadar, 'Buraya gidelim' demedi, bakacağız."

"MİLLİ TAKIM SÖYLENTİLERİ DOĞRU"

Varga, Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko'nun Milan'a ihtimalinin olduğu dönemde Rebrov'un bu göreve gelme ihtimalinin olduğunu söyledi:

"Ukrayna Milli Takımı ile ilgili söylentiler doğru. Puskas Arena'nın açılışında federasyon başkanı bana, Shevckenko'nun ayrılması durumunda Rebrov'u istediğini söyledi ve Shevchenko için Milan söylentileri vardı. Milli Takım çağırırsa, bu bir kulüpten fazlası demektir, ülkeni temsil etmek demektir. Bu gelişme olsaydı, Sergei ayrılacaktı."

FENERBAHÇE FORMASINI GİYMİŞTİ

Futbolculuk döneminde, 2002'den 2004'e kadar Fenerbahçe formasını giyen Rebrov, sarı-lacivertli forma altında 38 maçta dört gol kaydetmişti. 2009 yılında Dinamo Kiev'in 21 yaş altı takımında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Rebrov, 2010'dan 2014'e kadar lacivert-beyazlı kulübün A takımında asistanlık yaptı. 2010-11 sezonunda Ukrayna Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Rebrov, 2014'ten 2017'ye kadar Dinamo Kiev'i çalıştırdı, 2017-18 sezonunda Al Ahli'de görev yaptı, son olarak 2018 yılından bu yaza kadar Ferencvaros'un başında yer aldı.

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