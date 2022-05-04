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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serhat Özcan nişanlandı

Ünlü oyuncu Serhat Özcan, 5 yıldır birlikte olduğu avukat Deniz İpek ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı

  • Serhat Özcan ile Deniz İpek nişanlandı - Magazin haberleri

    "Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı 'Tirbuşon' karakteriyle tanınan tiyatro ve dizi oyuncusu Serhat Özcan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile ilişkisini nişanlanarak taçlandırdı.
  • Serhat Özcan ile Deniz İpek nişanlandı - Magazin haberleri

    Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık’ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur." ifadelerini kullandı.
  • Serhat Özcan ile Deniz İpek nişanlandı - Magazin haberleri

    Serhat Özcan’ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi. Serhat Özcan’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
  • Serhat Özcan ile Deniz İpek nişanlandı - Magazin haberleri

    "KOŞARAK GELDİM!"

    Reha Özcan’ın eşi, Serhat Özcan’ın yengesi Yeşim Özcan ise, "Böyle mutlu bir güne tanıklık etmek çok güzel. O yüzden de İstanbul’dan Ayvalık’a koşarak geldim. Serhat ağabeyimi çok severim. Bana her zaman gerçekten ağabeylik yapmıştır. O yüzden de ben kendisine mutluluklar diliyorum. Her zaman onun yanındayız." dedi.
  • Serhat Özcan ile Deniz İpek nişanlandı - Magazin haberleri

    "O BENİM USTAM"

    Reha Özcan da, "57 yıllık kardeşim. Onu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Onun mutluluğuna tanık olmak, mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Şu anda sanki kendi çocuğum evleniyormuş gibi çok duygulanıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben ağabeyimi çok seviyorum. O benim sadece ağabeyim değil, ustam. Birçok şeyi ondan öğrendim. Bu işin ahlâkını ondan öğrendim. Bu yüzden de bugün mutlu gününde onun yanında olabilmek benim içinde çok güzel bir duygu. Çünkü bizler, sevdiklerimizin mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Mutsuzluklarıyla da mutsuz oluyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Serhat Özcan ile Deniz İpek nişanlandı - Magazin haberleri

    Serhat Özcan, "Bir Demet Tiyatro"nun 'Tirbuşon'u olarak adım attığı sanat dünyasında; "Ulan İstanbul'da" 'Talip Bey', "Kalbim Ege'de Kaldı"da 'Ali Kürük', "Çukur"da 'Uluç Reis' ve son olarak "Zümrüdüanka"da 'Rüstem' karakterleriyle tanındı.

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