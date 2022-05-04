"O BENİM USTAM"

Reha Özcan da, "57 yıllık kardeşim. Onu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Onun mutluluğuna tanık olmak, mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Şu anda sanki kendi çocuğum evleniyormuş gibi çok duygulanıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben ağabeyimi çok seviyorum. O benim sadece ağabeyim değil, ustam. Birçok şeyi ondan öğrendim. Bu işin ahlâkını ondan öğrendim. Bu yüzden de bugün mutlu gününde onun yanında olabilmek benim içinde çok güzel bir duygu. Çünkü bizler, sevdiklerimizin mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Mutsuzluklarıyla da mutsuz oluyoruz." ifadelerini kullandı.