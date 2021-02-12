Tam 14 yıl sonra! Seri cinayet kurbanları! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin vatandaş, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu. Yakınlarının ‘kayıp’ ihbarı sonrasında Şahin’in bulunması için çalışma başlatıldı.

PEŞ PEŞE ORTADAN KAYBOLDULAR

Arama çalışmaları sürerken, Mahmut Şahin’in aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin de 30 Kasın 2007 tarihinde kayboldu. Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALARI YENİDEN AÇILDI

İHA'da yer alan habere göre Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için verdiği talimat kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında 14 yıl boyunca haber alınamayan Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in dosyaları tekrar açıldı.

MİLYONLARCA TELEFON GÖRÜŞMESİ DİNLENDİ

Daha önce 8 faili meçhul cinayeti çözen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, milyonlarca telefon görüşmesi dinlendi, tüm ayrıntılar ekipler tarafından inceleme altına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in cinayete kurban gittiği öğrenildi. Olayla ilgili Serdar T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu öğrenilen bir zanlının olay sonrasında yurtdışına kaçtığı, 1 kişinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Serdar T. ve A.Y., çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.

İKİSİNİ DE GÖMMÜŞLER

Şahısların ifadelerinde, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’i aralarındaki husumet sebebi ile öldürdüklerini, Nihat Şahin’i Gölcük Nüzhetiye Mahallesi mevkiinde, Mahmut Şahin’i ise Karamürsel ilçesi İznik yolu mevkiinde gömdüklerini söylediklerini öğrendi.

KURBANLARDAN BİRİNİN CENAZESİ BULUNDU

Zanlıların ifadesi doğrultusunda, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in bulunması için arama çalışması başlattı. Şahısların gösterdiği Nüzhetiye bölgesindeki arama çalışmalarında Nihat Şahin’in cesedi, dere kenarında gömülü halde bulundu. İznik yolu bölgesinde yapılan aramalarda ise Mahmut Şahin’in cesedi bulunmadı. Ekiplerin Mahmut Şahin’in bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki Serdar T. ve A.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.