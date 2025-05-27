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        Haberler Magazin Şerif Sezer Arna'nın kızı Deniz Arna, annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Magazin haberleri

        Şerif Sezer Arna'nın kızı annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Usta oyuncu Şerif Sezer Arna, önceki gün Muğla'nın Milas ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Sezer'in kızı Deniz Arna annesinin ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:01
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        Sağlık durumları hakkında açıklama
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        Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna (82) ve yanındaki eşi Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer araç sürücüsü yaralanmıştı.

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        Usta oyuncunun kızı Deniz Arna, annesinin ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Deniz Arna; "Annem de babam da gayet iyiler çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı

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        #Şerif Sezer Arna
        #deniz arna
        #Şükrü Azmi Arna
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