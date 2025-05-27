Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sinema oyuncusu Şerif Sezer Arna (82) ve yanındaki eşi Şükrü Azmi Arna (82) ile diğer araç sürücüsü yaralanmıştı.

Usta oyuncunun kızı Deniz Arna, annesinin ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Deniz Arna; "Annem de babam da gayet iyiler çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı