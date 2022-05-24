Serinin ikinci filmi 0:00 / 0:00

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir konseptle korku- gerilim türüne yeni bir soluk getiren film serisi 60’ar dakikalık üç filmden oluşuyor. Her filmde farklı fobiler üzerinden ilerleyen serinin ikinci filminde Ablutofobi (yıkanma korkusu), Emetofobi (kusma korkusu), Eizoptrofobi (ayna korkusu) ve Pedofobi (çocuk korkusu) ile bu fobilerin yarattığı yıkıcı etki ele alınacak. Üçlemedeki tüm filmlerin isimleri, hikayede yer alan fobilerin baş harflerinden oluşuyor.

Bilimsel gerçeklere dayanarak çoklu fobi sendromu yaşayan insanların yaşayabileceklerini korku-gerilim temasıyla beyaz perdeye taşıyan ‘İkinci Seans: AEEP’ vizyonda yalnızca 14 gün kalacak. İddialı sahneleri ve etkileyici atmosferiyle daha önce benzeri görülmemiş bir deneyim yaşatacak film sınırlı bir sürede sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

İlk seansı mart ayında gerçekleştirilen serinin ikinci filmi ‘AEEP’ 27 Mayıs’ta, üçüncü film ‘Son Seans: MTTH’ ise haziran ayında sinemalarda yerini alacak.

Filmin Konusu: Küçük yaşlarda çocuk ve bebek korkusu yüzünden arkadaşları ile oynamaktan çekinen 'Demet', kusma ve yıkanma fobileri yüzünden hem annesinden hem de arkadaşlarından tepki görmüştür. Ayna korkusu evlenip çocuk sahibi olduktan sonra başlamış, yansıtan tüm yüzeylerden korkar hale gelmiştir. Kocasının terk etmesi sonrası psikiyatrik tedavi gördüğü hastaneden çıktıktan sonra temizliğine hiç dikkat etmemiş ve bir çöp evde yaşamaya başlamıştır. Komşulardan izole bir hayat süren Demet, bir gece ağırlaşan fobik tepkiler yüzünden hayatının kabuslarını yaşayacak ve unutulmaz olayların içine girecektir.