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HaberlerGündem

Serinlemek için girdiği baraj sonu oldu

Malatya'da, 19 yaşındaki Mehmet Ali Kaynak, serinlemek amacıyla girdiği barajda boğuldu.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Kayısıda çalışmak üzere Şanlıurfa Viranşehir'den ailesiyle birlikte Malatya'ya gelen ve Yazıhan Tecirli'de işçilik yapan 19 yaşındaki Mehmet Ali Kaynak, kardeşiyle birlikte serinlemek için bahçenin yanındaki Karakaya Baraj göletine girdi.

Baraja girdikten 10 dakika sonra ağabeyi Mehmet Ali Kaynak'ı kaybeden kardeşi, durumu ailesine haber verdi. Barajda çocuklarını göremeyen aile, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Kurtarma Dalgıçları, olay yerine giderek, barajda Mehmet Ali Kaynak'ı arama kurtarma çalışmalarına başladı. Dalgıçlar, 30 dakikalık çalışma sonucunda kıyıya 10 metre uzaklıkta Kaynak'ın cansız bedenine ulaştı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Kaynak'ın cenazesi sağlık ekiplerine teslim edilirken, ailesi sinir krizi geçirdi.

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