Serkan Asan: Hedefimiz şampiyonluk

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Serkan Asan, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un bir uyum sürecinden geçtiğini aktaran Serkan, "Giden ve gelen oyuncularımız oldu. Şu an uyum sağlama sorunumuz var. Yeni gelen oyuncular yavaş yavaş takıma adapte oluyorlar. Milli takım arasında o uyumu sağlayacağımızı düşünüyorum. Milli takım arasından sonra başka bir Trabzonspor izleteceğiz. Milli takım arası bizim için çok iyi olacak. Hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ FORMAYI DA GİYMEK İSTİYORUM"

Bu sezon Trabzonspor'da ortaya koyduğu performansla Ümit Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Serkan, "Şenol Güneş, 'A Milli Takım'da bekleri zorlayacak isimler bekliyorum' açıklamasında bulunmuştu. Beklenen isimlerden biri olabilecek misin?" sorusunu, "İlk kez milli takım aday kadrosunda yer alıyorum. Gururluyum ve biraz heyecanlıyım. İnşallah öncelikle Trabzonspor'da performansımı sürekli arttırarak devam edersem, Ümit Milli Takım'da da hocam şans verir oynarsam orada da elimden geleni yapacağım. Performansımın üzerine koyarak devam edersem A Milli formayı da giymek, o gururu yaşamak istiyorum. İnşallah onu da başarırım." şeklinde yanıtladı.

Kariyer hedeflerinden de bahseden genç futbolcu, Avrupa hedefini "Trabzonspor'daki performansımla Ümit Milli Takım'a geldim. İlk kez bu milli formayı giymek için savaşacağım. Trabzonspor'daki hedeflerimden sonra, A Milli Takım ve Avrupa hedefim var. İnşallah bunları yavaş yavaş ve teker teker başarırım." sözleriyle açıkladı.

"BÖYLE MAÇLAR BİZİM İÇİN VİTRİN MAÇLARI"

Serkan Asan, Ümit Milli Takım'ın 13 Ekim Salı günü deplasmanda İngiltere ile oynayacağı maçla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Böyle maçlar bizim için vitrin maçlar. Milli takımda oynadığımız maçları yurt dışında izleyenler oluyor. Kendimizi gösterme açısından çok iyi maçlar olacağını düşünüyorum. İngiltere de iyi bir takım. Takım olarak sahada en iyi performansımızı sergileyip, oradan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. İngiltere maçını galibiyetle atlattıktan sonra gruptaki şansımızın artacağını düşünüyorum. Oradan galibiyetle dönmek bizim için çok iyi olacak. İnşallah başarırız."