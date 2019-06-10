Arabesk müziğin son dönemdeki en önemli temsilcilerinden Serkan Kaya, bir otelde gerçekleştirdiği muhteşem performansı ile bayramı Kıbrıs’ta sevenleriyle kutladı. İki bin kişiye unutulmaz bir bayram akşamı yaşatan sanatçı, misafirleri doyasıya eğlendirdi.

Ramazanda konserlerine bir ay boyunca ara veren ve aranın ardından sezonun ilk Kıbrıs konserini gerçekleştiren Serkan Kaya, enerji dolu sahnesinde hayranlarıyla halay çekerek eğlenceli dakikalara imza attı.

Ramazan ayı boyunca yeni albüm çalışmalarıyla da ilgilenen Kaya, yeni albümü için titizlikle hazırlandığını belirtirken yaz sezonuyla birlikte yoğun bir konser maratonuna başladığını söyledi.