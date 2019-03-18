Seyircilerin yoğun istediği üzerine programını bir saat uzatan Kaya sahne öncesi soruları yanıtladı. Şarkıcı, “ Yavru Vatan Kıbrıs canımız ciğerimiz, sevdiğimiz kendi topraklarımız. Burada olmaktan her zaman mutluluk duyuyorum” dedi.

ARTIK ALBÜM DEĞİL SİNGLE YAPACAK

Yeni albüm çalışmaları ile ilgili sorulara Kaya, "Sistem eskisi gibi değil biliyorsunuz. Eskiden kaset şimdi de CD dönemi kalkmak üzere. O yüzden çok fazla şarkıları bir CD içinde tüketmektense parça parça yapıp vermekten yanayız” dedi.

FURYAYA UYDU

Birçok çok ünlü isim gibi YouTube kanalı açtığını söyleyen Kaya, “ Bizde açtık. Şuan artık dijital çağdayız. Televizyondan radyodan takip edemeyenler herkesin elinde ekran var ordan bütün projeleri izleyebiliyorlar. Bizde bununla ilgili aktif hale geleceğiz. Bir çok şarkımızı orada sevenlerimize dinleteceğiz " dedi.

TERÖRÜ LANETLEDİ: BİRLİK OLALIM

Yeni Zelenda’da geçtiğimiz cuma günü bir cami’ye yapılan silahlı saldırı ile ilgili de konuşan Kaya, "Bu ilk kez olmadı. Bu müslümanların başında olan birşey. Müslümanlar birbirlerine destek olmadığı zeki hareket etmediği müddetçe bunları daha çok yaşar, üzülür ve ağlarız gibi geliyor. Bütün islam ülkelerinin müslümanların, savaş açalım demiyorum ama birbirlerine olan güçlerini desteklerini göstermeleri lazım. Malesef en eski tarihlerden bu günlere zulümleri müslümanlar görmüştür. Bu işe kulağını gözünü kapatanlara da Allah’ın hesap soracağına inanıyorum. O yüzden Müslümanların bu süreç içinde birbirlerini destek olmaları çok önemli zaten düşman kahpe namaz kılan İnsanları sırtında vuran kahpe namussuz. İçimiz paramparça kelimelerin tükendiği yer her zaman birlik, birlik ve birlik. Nasıl başka dinlerdeki insanlar birlikse Müslümanlarda hem akıllı ve birliklerine bağlı olmalılar” dedi.