Serkan Kaya: Sevginize layık olmaya çalışacağım

"Sevginize layık olmaya çalışacağım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki akşam sahne alan Serkan Kaya, dinleyicilerini mest etti. Kaya'yı Avrupa’dan dinlemeye gelen misafirleri akşam boyunca şarkılara eşlik etti.

Ukrayna, Almanya, Belçika ve Hollanda’dan kendisini izlemeye gelen gurbetçi misafirlerini selamlayan sanatçı Serkan Kaya, “Bu kadar yol katedip, beni dinlemeye gelen dostlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Bu büyük sevginin farkındayım ve sevginize layık olmaya çalışacağım.” sözlerinin ardından şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

Sahnede kaldığı süre boyunca Kaya’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden dinleyicileri, büyük alkışlarla gecenin finalini yaptı.