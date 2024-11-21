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        Haberler Objektife Takılanlar Serkay Tütüncü: Zeynep'in burnunda 4 - 5 yıldır sıkıntı vardı - Magazin haberleri

        Serkay Tütüncü: Zeynep'in burnunda 4 - 5 yıldır sıkıntı vardı

        Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda burnundan ameliyat olmuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Serkay Tütüncü, sevgilisi hakkında konuştu ve "Burnunda 4 - 5 yıldır sıkıntı vardı, sürekli tıkanıyordu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:01
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Kıvanç' karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

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        Set ve spor arasında yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Serkay Tütüncü; "Hayatım şu an set ve spordan ibaret. Kışın fitness yapıyorum, yazın ise yüzme, sörf ve tenis gibi sporlara yöneliyorum. Projemiz harika ilerliyor, çok yoğunum ama memnunum" dedi.

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        "KENDİMİ TEKRAR ETMEK İSTEMİYORUM"

        Projelerini seçerken dikkat ettiği kriterlere de değinen Serkay Tütüncü; "Fazla kaos, silah, mafya ve dramdan uzak durmaya çalışıyorum. Kendimi tekrar etmek istemiyorum, farklı projelerde yer almak istiyorum" açıklamasını yaptı.

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        SEVGİLİSİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

        Bir süredir şarkıcı Zeynep Bastık ile aşk yaşayan Serkay Tütüncü, sevgilisinin geçirdiği burun ameliyatına da değindi. Tütüncü; "Burnunda 4 - 5 yıldır sıkıntı vardı, sürekli tıkanıyordu. Bu operasyonla bu problemi hayatından çıkardı. Burnunda sıkıntı olmasına rağmen bu kadar iyi şarkı söylemesi... Şu an herhangi bir problem yok, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

        Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'ın ailesiyle tanışma gününe dair soruları yanıtsız bıraktı ve teşekkür edip oradan ayrıldı.

        #Serkay Tütüncü
        #Zeynep Bastık
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