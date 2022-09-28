ÇİKOLATA ZARARLI MI?

İl olarak ''Çikolata sağlığa zararlı mı?'' sorusuna cevap verelim. Genel kanının aksine çikolata kan dolaşımına iyi gelir ve bu da kalbiniz için iyidir. Ancak bu tüm çikolatalar sağlıklıdır anlamına gelmiyor.

- Bazı kişilerin çikolataya alerjisi bulunur. Çikolata alerjisi olan kişilerde deride kızarıklık, kol ve omuzlarda sivilce gibi yan etkiler görülebilir. Hassas, alerjik bünyesi olanlar çikolata tüketimine dikkat etmelidir. Özellikle kalitesiz çikolatalar bu kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açar. Çikolata yedikten sonra cildinizde kızarıklıklar ve sivilceler oluşuyorsa çikolata tüketimine hemen son vermelisiniz.

- Migren hastalarının çikolata tüketimi birçok doktor tarafından yasaklanmaktadır. Bunun nedeni ise çikolatanın içeriğindeki bazı maddelerin migren ağrılarını tetikleyici nitelikte olmasıdır. Özellikle migren hastalarının çikolata tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir.