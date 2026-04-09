Türk televizyon dünyasının son yıllarda dikkat çeken genç oyuncularından Serra Pirinç, yer aldığı projeler ve performansıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle ilk ekran deneyiminden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pirinç'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte merak edilen detaylar…
SERRAPİRİNÇ KİMDİR?
Serra Pirinç, 19 Haziran 1997’de İstanbul’da doğdu. Tam adı Aleyna Serra Pirinç olan genç oyuncu, son yıllarda Türk televizyonlarında adından söz ettiren yükselen isimler arasında yer alıyor. Lise eğitiminin ardından sanat alanına yönelen Pirinç, oyunculuk yeteneğini geliştirmek için Tiyatro Teras’ta eğitim aldı.
Profesyonel kariyerine Rezzan Çankır Oyunculuk Ajansı bünyesinde başlayan Pirinç, ilk kez 2017 yılında FOX ekranlarında yayımlanan Bizim Hikaye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Dizide canlandırdığı Müjde karakteri sayesinde kısa sürede dikkat çekerek geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini kazandı
SERRA PİRİNÇ ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2017-2018: Bizim Hikaye (Müjde)
2018-2019: Vuslat (Ceylan Çağlar)
2020: Mucize Doktor (Nil)
2021: Öğrenci Evi (Ceyda)
2021: Kağıt Ev (Ela)
2021: Saklı (Su)
2022: Tozluyaka (Zeyno Sarı)
2023: Benim Güzel Ailem (Damla Akyol)
2024-: Yalan (Hazal)