        Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Serra Pirinç rol aldığı dizi ve filmler

        Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında? Serra Pirinç rol aldığı yapımlar

        Türk televizyon dünyasının son yıllarda dikkat çeken genç oyuncularından Serra Pirinç, yer aldığı projeler ve performansıyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle ilk ekran deneyiminden itibaren geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pirinç'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte merak edilen detaylar…

        Giriş: 09.04.2026 - 13:05
        Son günlerde adı gündeme gelen gelişmelerin ardından Serra Pirinç hakkında yapılan aramalar da hız kazandı. Genç yaşına rağmen yer aldığı televizyon projeleriyle dikkat çeken oyuncunun hayatı, eğitim süreci ve kariyer yolculuğu merak konusu oldu. İzleyiciler özellikle Serra Pirinç’in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve hangi yapımlarda rol aldığına dair detayları araştırıyor. İşte detaylar

        SERRAPİRİNÇ KİMDİR?

        Serra Pirinç, 19 Haziran 1997’de İstanbul’da doğdu. Tam adı Aleyna Serra Pirinç olan genç oyuncu, son yıllarda Türk televizyonlarında adından söz ettiren yükselen isimler arasında yer alıyor. Lise eğitiminin ardından sanat alanına yönelen Pirinç, oyunculuk yeteneğini geliştirmek için Tiyatro Teras’ta eğitim aldı.

        Profesyonel kariyerine Rezzan Çankır Oyunculuk Ajansı bünyesinde başlayan Pirinç, ilk kez 2017 yılında FOX ekranlarında yayımlanan Bizim Hikaye dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Dizide canlandırdığı Müjde karakteri sayesinde kısa sürede dikkat çekerek geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini kazandı

        SERRA PİRİNÇ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

        2017-2018: Bizim Hikaye (Müjde)

        2018-2019: Vuslat (Ceylan Çağlar)

        2020: Mucize Doktor (Nil)

        2021: Öğrenci Evi (Ceyda)

        2021: Kağıt Ev (Ela)

        2021: Saklı (Su)

        2022: Tozluyaka (Zeyno Sarı)

        2023: Benim Güzel Ailem (Damla Akyol)

        2024-: Yalan (Hazal)

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı