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Sertab Erener annesini paylaştı

Sertab Erener, 58. yaş günü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Annesi Yücel Erener ile objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı

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  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    58'inci yaşına giren Sertap Erener, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Sertab Erener'in kareleri, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    2017'DE BABASINI KAYBETMİŞTİ

    Öte yandan şarkıcı, 2017'de babası Nizamettin Erener'in acısıyla sarsılmıştı. Ünlü şarkıcının babası, 86 yaşında hayata veda etmişti.
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin sürekli ekranlarda görüyorsunuz. Peki onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan annelerini hiç gördünüz mü?
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Melek Mosso ile annesi Hatice Mosso
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Ajda Pekkan ile annesi Nevin Pekkan
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Tarkan ile annesi Neşe Tevetoğlu
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Demet Şener ile annesi Naime Şener
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Ebru Cündübeyoğlu ile annesi Hülya Cündübeyoğlu
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Neslihan Atagül ve annesi Perihan Çıtlak
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile annesi Gamze Yücer
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Demet Özdemir ve annesi Ayşen Şener
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli ile annesi
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Şilan Makal ile annesi
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Merve Dizdar ile annesi Yıldız Dizdar
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Mabel Matiz ile annesi Maya Karaca
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Naz Çağla Irmak ile annesi Hülya Gülşen
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Ahmet Kural ve annesi Sema Kural
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Boğaç Aksoy ile annesi Güliz İncekara
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Şevval Şahin ile annesi
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Şarkıcı Zara ve annesi Hatice Yılmaz
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Aslı Bekiroğlu ve annesi Süheyla Bekiroğlu
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Edis ve annesi Sevil Görgülü
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Zeynep Sever Demirel ve annesi Mefaret Demirkaya 
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Aslıhan Karalar ve annesi Nuray Karalar
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Elçin Sangu ile annesi Müyesser Ses
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Can Yaman ve annesi Güldem Yaman
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Merve Boluğur ve annesi Nehra Boluğur
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Öykü Çelik ile annesi
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit
  • Sertab Erener annesi Yücel Erener'i paylaştı - Magazin haberleri

    Melis Sezen ile annesi Nursel Sezen

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