Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Sertaç Şanlı: Bir hikaye yazıyoruz - Futbol Haberleri

        Sertaç Şanlı: Bir hikaye yazıyoruz

        A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Sertaç Şanlı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Sırbistan ile yapacakları maçın öncesi, "Bir hikaye yazıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 20:42 Güncelleme: 02.09.2025 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir hikaye yazıyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Sertaç Şanlı, değerlendirmelerde bulundu.

        Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

        Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Sırbistan'ı yendiği takdirde grubu lider tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, yenilmesi halinde ise ikinci sırada yer alacak.

        "ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ SAHAYA YANSITACAĞIZ"

        Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan ile çok zor ve yoğun bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sırbistan, bu turnuvanın en önemli şampiyonluk adaylarından biri. Bizim de bu turnuvanın en önemli madalya adaylarından biri olduğumuzu göstermemiz için önemli bir mesaj maçı. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız. İlk maçlardaki enerjimizin daha da fazlasını sahaya yansıtarak inşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

        "BİR HİKAYE YAZIYORUZ"

        Sertaç Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda sergiledikleri performansla bir hikaye yazdıklarını ve bunu mutlu sonla taçlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Ay-yıldızlılardaki iyi gidişin ve motivasyonun sırrıyla ilgili görüşlerini paylaşan 34 yaşındaki pivot, "Bu motivasyonun ve iyi gidişin sırrı dışarıdan gözüküyor. Nasıl bir milli takım olduğumuzu ve sahaya nasıl bir enerji yansıttığımızı, oynayan ve kenarda oturan herkesin nasıl bir duyguda olduğunu herkes dışarıdan görüyor. Bir hikaye yazıyoruz. İnşallah mutlu sonla biter. Bunu mutlu sonla bitirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar