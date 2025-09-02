Sertaç Şanlı: Bir hikaye yazıyoruz

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Sertaç Şanlı, değerlendirmelerde bulundu.

Milliler, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki 5. ve son müsabakasında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, Sırbistan'ı yendiği takdirde grubu lider tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, yenilmesi halinde ise ikinci sırada yer alacak.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ SAHAYA YANSITACAĞIZ" Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan ile çok zor ve yoğun bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sırbistan, bu turnuvanın en önemli şampiyonluk adaylarından biri. Bizim de bu turnuvanın en önemli madalya adaylarından biri olduğumuzu göstermemiz için önemli bir mesaj maçı. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtacağız. İlk maçlardaki enerjimizin daha da fazlasını sahaya yansıtarak inşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.