Ses kayıtları ortaya çıktı! "Ben vurdum ya gelin beni de alın hadi"

İzmir'de, birlikte yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Özlem Eryakşi'yi (37) öldürdüğü suçlamasıyla yerel mahkemenin 'haksız tahrik indirimi' ile toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırdığı tutuklu sanık Cemal Kusuvoğlu'nun (40) istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmasına devam edilen duruşmada, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları dinlendi.

Ses kayıtlarında Kusuvoğlu'nun, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline "Silahla yaralama var, bir ambulans gönderir misiniz" dediği, ardından çağrı merkezi görevlisinin yönelttiği "Adres teyit ediliyor, silahlı yaralama mı var? Mermi bir yerden giriyor, başka yerden mi çıkıyor? Vuran kim?" soruları üzerine ise "Ya abicim ben vurdum ya gelin beni de alın hadi" dediği anlar yer aldı.

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"ŞAKALAŞIRKEN SİLAH ATEŞ ALDI" İDDİASI

Olay, 25 Kasım 2022'de, Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Özlem Eryakşi, evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde, tabancayla karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Eryakşi, hayatını kaybetti. Cemal Kusuvoğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını öne süren Cemal Kusuvoğlu hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma'dan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen temmuz ayında görülen duruşmada karar çıktı. Heyet, sanık Cemal Kusuvoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanık Kusuvoğlu'nun olay günü öldürülen Özlem Eryakşi ile tartışmasını göz önüne alıp, bu durumu haksız tahrik olarak kabul edip cezayı 24 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti, sanık Kusuvoğlu'na ayrıca ruhsatsız silah taşıması nedeniyle 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezası da verdi. Tarafların itirazları üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi sanığın yeniden yargılamasına karar verdi. İlk celsede yapılan savunmaların ardından iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, maktulün giriş yarası ile çıkış yarasının bulunduğu açının, bir kişinin yanlışlıkla kendisini o bölgeden vurmasının hayatın olağan akışına uymadığını belirtip, sanık Kusuvoğlu'nun 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

REKLAM Sanık Cemal Kusuvoğlu'nun, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde, yargılanmasına bugün görülen 2'nci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kusuvoğlu SEGBİS ile katıldı. Ayrıca, öldürülen Özlem Eryakşi'nin annesi Necla Duru, kızı H.S.T., Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Eryakşi'nin oğlu B.T. de SEGBİS ile duruşmaya katıldı. 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'YLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMELERİ Sanık Kusuvoğlu'nun avukatı, müvekkilinin Eryakşi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'yle yaptığı telefon görüşmelerini kaydettiği CD'yi mahkemeye sundu, mahkeme ses dosyalarının dinlenmesine karar verdi. İlk olarak, öldürülen Özlem Eryakşi ile Kusuvoğlu'nun karşılıklı konuşmasının yer aldığı ses kaydı dinlendi. Ses dosyasında Eryakşi'nin, "Benim senden başka bu hayatta kimsem yok. Kadın halimle şu evi tek başıma kurdum, kafam rahat. Düzgün bir aile kurayım dedim, yok. Özlem koştursun, Özlem yapsın. Ben köpek gibi çalışıyorum, insanoğlunun nankörlüğünden eriniyorum" demesi yer aldı. Ses kaydında kendi annesini de eleştiren Eryakşi, "Benim anama Allah evlat acısı yaşatsın. Ben bir öleyim de o toprağa bir gelsin. Duruyor duruyor kardeşini, annesini anlatıyor. O Necla'ya bir evlat acısı yaşatsın, inşallah ya Rabbim. Sen de buna şahit ol" dediği anlar da yer aldı. Bu sırada Eryakşi'nin annesi göz yaşını tutamadı. REKLAM Kusuvoğlu'nun ise "Niye bizi geriyorsun, neden" demesi üzerine Eryakşi'nin "Annemden, o annem var ya. Huzuru, mutluluğu, sağlığı iste bu hayattan. Anneymiş, ben 17 yaşında anne oldum. Yaşım 34. Ben hiçbir zaman annemden annelik görmedim" diye karşılık vermesi de ses kaydında yer aldı. Daha sonra Kusuvoğlu'nun 112 Acil Çağrı Merkezi'yle yaptığı telefon görüşmesi de mahkemede dinlendi. Bu kayıtta ise Kusuvoğlu'nun Eryakşi yaralandıktan sonra, "Evin adresini veriyorum, ambulans gelsin" dediği, Eryakşi için ise "Evin adresini ver gülüm" dediği duyuldu. "YA ABİCİM BEN VURDUM" Başka bir birime aktarıldığı anlaşılan kayıtta ise Kusuvoğlu'nun "Silahla yaralama var, bir ambulans gönderir misiniz" dediği, ardından çağrı merkezi görevlisinin yönelttiği "Adres teyit ediliyor, silahlı yaralama mı var? Mermi bir yerden giriyor, başka yerden mi çıkıyor? Vuran kim?" soruları üzerine ise "Ya abicim ben vurdum ya gelin beni de alın hadi" diye cevap vermesi yer aldı.