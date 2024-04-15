Ses tellerinden geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi devam eden Jon Bon Jovi, eski sesine kavuşamazsa müziği bırakacağını ilk kez açıkladı: Hiçbir zaman şişman Elvis olmaya ihtiyacım yok

"YAŞLANDIKÇA ŞARKI SÖYLEMEK ZORLAŞIYOR"

Yaşlandıkça şarkı söylemenin daha zor olduğunu itiraf eden Bon Jovi, hayranları için hiçbir zaman performans sergileyememe ihtimalinin kendisine büyük bir yük getirdiğini belirtti.

"60 yaşın 50'den farklı olduğunu söyleyebilirim. Şu anki endişem şarkı söylemeyi unutmak. Bir daha canlı şarkı söyleyemezsem yıkılırım, ama bir oyun kurucu attığı son topla karşılaştığında ne yapar?" diye soran Bon Jovi, grubunun yeni kaydı için duyduğu heyecanı anlatarak ve uzun ömürlü kariyeri için minnettarlığını ifade ederek sözlerini tamamladı.