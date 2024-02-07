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        Haberler Magazin Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme - Magazin haberleri

        Settar Tanrıöğen yoğun bakımdan çıktı

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan usta oyuncudan güzel haber geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 09:20 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:20
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        SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Settar Tanrıöğen, 27 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

        61 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme geldi. Durumu iyiye gitmeye başlayan Settar Tanrıöğen'in normal odaya alındığı öğrenildi.

        Tedavisi süren Settar Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı belirtildi.

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        #Settar Tanrıöğen
        #kızılcık şerbeti

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