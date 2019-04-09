Sevda Demirel: Herkes tokadımı iyi bilir!

Şarkıcı Devran İskender, önceki akşam bir mekanda konser verdi. İskender, sahneyi bir ara eski manken Sevda Demirel’e bıraktı. Sevda Demirel, "Son zamanlarda hayvanlara yapılan bu zulmü şiddetle kınıyorum. Allah büyük. Herkes benim tokadımı iyi bilir. Kim olursa olsun hayvanlara uzatılan eli kırarım" şeklinde açıklama yaptı