Sevda Erginci, Sakız Adası'nda düğün yaptı
Sevda Erginci ile Efe Saydut, Sakız Adası'nda yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yaptı
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Sevda ile mimar Efe Saydut, geçen hafta İzmir’de evlendi.
Çift, bugün Sakız Adası’nda yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğünle evliliklerini kutladı. Tören öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla objektiflere poz veren ikili, mutluluklarını böyle ölümsüzleştirdi.
Düğüne, Sevda Erginci’nin meslektaşları Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz davetliler arasında yer aldı.
Sevda Erginci’nin nikâh şahitliğini Biran Damla Yılmaz üstlendi.