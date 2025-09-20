Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Röportajlar Sevda Erginci, Sakız Adası'nda düğün yaptı - Magazin haberleri

        Sevda Erginci, Sakız Adası'nda düğün yaptı

        Sevda Erginci ile Efe Saydut, Sakız Adası'nda yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğün yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 19:28 Güncelleme: 20.09.2025 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakız Adası'nda düğün yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Sevda ile mimar Efe Saydut, geçen hafta İzmir’de evlendi.

        Çift, bugün Sakız Adası’nda yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir düğünle evliliklerini kutladı. Tören öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla objektiflere poz veren ikili, mutluluklarını böyle ölümsüzleştirdi.

        REKLAM

        Düğüne, Sevda Erginci’nin meslektaşları Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz davetliler arasında yer aldı.

        Sevda Erginci’nin nikâh şahitliğini Biran Damla Yılmaz üstlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sevda Erginci
        #Efe Saydut
        #Biran Damla Yılmaz
        #Gonca Vuslateri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Trump'tan, çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Fenerbahçe'de kongre zamanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!