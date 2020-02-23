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Müzisyen Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Ankara Congresium'da dinleyicisiyle buluştu. Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği konserde, Zülfü Livaneli'nin unutulmaz şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

Rengim Gökmen'in yönettiği, gitarda Ferhat Livaneli, bağlamada Erdem Şimşek ve kanunda Serkan Halili'nin olduğu Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, Ankara'da unutulmaz bir akşama imza attı.

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat konserini izlemeye gelenler arasında yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu ile birlikte konser bittikten sonra Zülfü Livaneli'yi kulisinde ziyaret ederek tebrik etti.

Livaneli'nin Türk müziğine derin izler bırakmış büyük bir usta olduğunun da altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, Livaneli ile birlikte aile bireylerinin de olduğu bir hatıra fotoğrafı çektirerek muhteşem geceyi ölümsüzleştirdi.