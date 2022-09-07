SEVERSİN 15. BÖLÜM ÖZETİ

Sonu düşünmeden söylenen aşk yalanı Tolga'nın da Asya'nın da başını derde sokarak aşk yasağına dönüşür. Tolga’nın diziyi bırakması yanı sıra işlerinin de teker teker iptal olmasıyla zor günler geçirmeye başlar. Bu zor zamanlarda yanında olması gereken Asya mesafeli davranmak zorunda kalınca, Tolga iyice bunalıma girer. Asya'nın Tolga'yı düşünerek uzak durması ikilinin arasını açmaya başlar. Bu durum kimilerini de mutlu eder. Herkese rağmen tüm gözlerden uzak ama bir o kadar da ortada buluşan ikiliyi bu defa Asya'nın sakladığı küçük sırrın ortaya çıkması koparır. Asya durumu düzeltmek ve Tolga'yı mutlu etmek isterken ne kadar büyük bir risk aldığından habersizdir.