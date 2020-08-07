DHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Gazcılar Caddesi´nde, Gülcan Buldu (35),erkek arkadaşı Suat B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Suat B., Buldu'nun başına sert bir cisimle vurdu. Başından yaralanan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakındaki banka şubesine sığınarak, orada bulunanlardan yardım istedi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre banka yetkilileri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gülcan Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Gülcan Buldu´nun kendisini darp eden kişinin sevgilisi olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.´yi olay yeri yakınındaki sokakta yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.