Sevgilisi kolunu kırdı! İyi halden serbest!

İzmir'de olay, 12 Ekim 2020'de Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Işıl D. (30) ile erkek arkadaşı Melih G.Ç. (30) arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Melih G.Ç., Işıl D.'nin sağ kolunu kıvırıp, kırılmasına neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre darp raporu alan genç kadın, Ç.'den şikayetçi oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Melih G.Ç. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl haziran ayında görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Ç., Işıl D.'yi kasten yaralamadığını savundu. Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda da Işıl D.'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, kırığın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek gibi olduğu belirtildi.

Ocak ayında İzmir 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra haksız tahrik indirimi ve sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle ceza, 2 yıl ertelenerek 10 ay hapse çevrildi.

BİR YIL KOLUNU KULLANAMADI

Tarafların itirazları üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya sanık Melik G.Ç., şikayetçi Işıl D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Işıl D., dirsek üst kısmından omza kadar yükselen dikiş izi olduğunu ve 1 yıl kadar kolunu kullanamadığını söyledi.

İSTİNAF CEZAYI AZ BULDU

D.'nin avukatı Sema Ayatar da söz konusu olayda tahrik hükümlerinin uygulanmasının yerinde olmadığını belirterek sanığın en ağır hadden cezalandırılmasını istedi. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında, yerel mahkemenin eksik ceza tayininde bulunduğunun altını çizdi. Savcı, sanığın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

"TAKDİR MAHKEMENİNDİR"

Mütalaaya itiraz eden Ç.'nin avukatı, olayın kazara olduğunu savundu. Son sözü sorulan sanık Melih G.Ç. ise "Takdir mahkemenindir" dedi.

CEZASI ERTELENDİ

Savunmaların ardından karar açıklandı. Yerel mahkemenin kararını bozan 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ç.'yi 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl hapse çarptırırken, olayda D.'nin vücudunda hayat fonksiyonlarını 4'üncü derecede etkileyecek nitelikte kemik kırığı oluştuğu için cezayı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi. Kararda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının dosya içeriğine göre kesin olarak belirlenemediğine kanaat getiren Ceza Dairesi, iyi hal indirimiyle sanığı 1 yıl 8 ay hapse çarptırıp, bu cezasını da erteledi.

KARARI YARGITAY'A TAŞIYACAKLAR

Ceza Dairesi'nin kararını avukatı aracılığıyla Yargıtay'a taşıyacaklarını söyleyen Işıl D., "Üst mahkemede sanığın cezası arttı ancak biz iyi hal ve tahrik indirimlerinin uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.