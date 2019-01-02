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Olay, gece saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi üzerinde yer alan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar, apartmandan dumanlar çıktığı fark ederek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, zaman kaybı yaşanmaması için yan dairenin balkonundan içeri girdi. Yapılan ilk kontrolde içeride baygın halde bulunan kadın dışarı çıkarıldı.
İHA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.
SEVGİLİSİNE KIZDI EVİ YAKTI
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendine gelen 18 yaşındaki D.T, kendisini görüntüleyen muhabire; “Bir cam kırılsın hapis cezası verir savcı. Kadına şiddete gelince hiçbir şey yapmazlar, imam nikahlıyız diye. Gelsin bizi dövsün, buralarda gezsin. Sırf biz imam nikahlıyız diye bir şey yapmıyorlar. Küfür etmek istemiyorum. Adalet yok, şans yok bir şey yok. Bak seyircilerde burada” diye konuştu.
EVİNİ YAKAN SEVGİLİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kaldırılan D.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken F.Ö, evini yakan sevgilisi D.T’den şikayetçi oldu.
Hastanede yapılan tedavisinin ardından emniyete götürülen D.T, alınan ilk ifadesinde; aynı evde birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi F.Ö. ile tartıştığını, tartışma sonrası eşinin evden gittiğini, ona sinirlendiği için evin kapısını kilitleyerek perdeyi çakmak ile yaktığını söyledi.
Polis, D.T. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlamasıyla adli işlem başlattı.
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