SEVİLAY YILMAN: İSTANBUL'UN AK PARTİ ADAYI ARTIK BELLİ EFENDİM!

Herkes bir şeyler yazdı AK Parti İstanbul adayının kim olacağına dair.

Ben de birçok şey duyuyordum bu dev metropolü AK Parti’den kimin yönetmeye aday olacağı ile ilgili ama yazmadım.

Daha doğrusu yazmak istemedim.

Çünkü dün akşama kadar gerçekten belirsizdi kimin olacağı.

Bugün yazmaya karar verdim çünkü kimin İstanbul’a aday olacağı netleşti artık!

Evet. Yüzde 100 demiyorum çünkü siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve son dakikaya kadar her şey değişip başka bir şey olabilir…

O nedenle yüzde 99 diyorum ve çok net bir biçimde yazıyorum değerli okurlarım:

“AK Parti’nin 31 Mart’ta İstanbul’da göstereceği aday Binali Yıldırım’dır!”

Yani şu anda TBMM Başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamenter sisteminin son Başbakanı unvanına sahip olan Yıldırım…

Bazılarınızın, “Bu yazdığın çok ama çok mühim bir konu Sevilay! Nasıl bu kadar kesin ve emin yazabiliyorsun?” dediğinizi duyar gibiyim…

Ee tabii gazetecilik açısından risk taşıyor böyle bir şeyi yazmak ama sonuçta ben ve benim gibi siyasi kulislerin nabzını tutan gazeteci yazarların maalesef her zaman taşıdığı böyle bir risk de var…

Ancak ben bu riski alıyor ve bunu ilan ediyorum rahatlıkla: İstanbul’da aday Binali Yıldırım…

Esasında kulislerde Binali Bey’in ismi bayağıdır konuşuluyordu ancak bir türlü netleştirilemiyordu.

Ancak dün yapılan temayül yoklamalarının sonucunda da AK Parti’nin İstanbul teşkilatındaki oy kullanma yetkisine sahip olanlar, partililerin neredeyse yüzde 100’e yakını da aday olarak Binali Yıldırım’ı görmek istediği yönde tavır alınca işin adı kondu.

Ve zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kafasında olan Binali Yıldırım’ın İstanbul’a aday olması kesin olarak karara bağlandı.



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Ne olacak bu üç dönemlilerin durumu?

Herkes atladı, daha doğrusu önemsemedi ama geçtiğimiz hafta Fransa’ya bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda uçakta bulunan gazetecilere çok bomba bir açıklama yaptı.

Yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek, "Halk değişim istiyor" dedi.

AK Parti'de üç dönem üst üste belediye başkanlığını sürdürenlerin bir kez daha aynı yerden aday olamayacağının Erdoğan tarafından ilan edilmesi üzerine de gözler bu şartlara haiz olan belediye başkanlarına çevrildi.

Erdoğan’ın "31 Mart’ta aday olamayacaklar" şeklinde tarif ettiği bu belediye başkanlarının sayısı toplam 92!

Bunlardan 1'i büyükşehir, 1'i il, 63'ü ilçe, 27'si ise belde belediye başkanı imiş...

Şöyle bir göz attım, “İstanbul’da kimler bu yüzden kesinlikle aday olamayacak” diye…

Arnavutköy, Bahçelievler, Güngören, Kağıthane, Ümraniye, Şile, Zeytinburnu’nu gördüm.

Bir de Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ı…

Onun İstanbul Büyükşehir’e aday olmayı çok arzuladığını biliyorum.

Hatta epeydir bunun için çabaladığını da.

Ancak son gelişmelere göre mümkün değil. Yani İBB adaylığı.

Dün AK Partili bir haber kaynağım, “Cumhurbaşkanı Sarıyer’de değerlendireceklermiş Demircan’ı” dedi ama bu da bana çok makul gelmedi.

Çünkü Demircan illaki bir yere olacaksa bu Beyoğlu ve civarına yakın bir yer olur.

O da olsa olsa Eyüp ya da Şişli olur…

NAGEHAN ALÇI: O İSİMLE İLGİLİ NE KONUŞULMUŞ?

Geçen hafta AK Parti’nin İstanbul adaylığı için Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’un yanında Mehmet Müezzinoğlu’nun da isminin geçtiğini yazdım. O yazı çok ses getirdi. Telefonlar susmuyor.

Bugün konuyla ilgili biraz daha kulis bilgisi paylaşayım… Müezzinoğlu 2002-2007 arası İstanbul İl Başkanlığı yapmıştı. Duyduğuma göre il başkanları toplantısında Müezzinoğlu’nun döneminin ne kadar başarılı olduğu konuşulmuş, hatta Başkan Erdoğan "O dönemki havayı istiyorum" demiş.

Binali Yıldırım’ın ismi hâlâ en güçlü aday olarak geçiyor. Yıldırım tam bir görev insanıdır, onun isminde karar kılınırsa elbette çıkacak ancak çok istekli olduğu söylenemez. Müezzinoğlu ihtimalini yabana atmamak gerek.

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