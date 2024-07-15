Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!: Memnun eden bir teklif yok!

"MEMNUN EDEN BİR TEKLİF GELMEDİ"

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta düzenlenen basın toplantısında 27 yaşındaki golcü hakkında, “Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ama henüz bizi memnun eden bir teklif gelmedi. En-Nesyri'nin Sevilla için temsil ettiği değeri, istatistiklerini, golcü olarak yeteneğini ve oyuncu tipini biliyoruz. Bu futbolda çok önemli. Bugün itibarıyla önümüzde, bizi memnun eden ve onunla ilgili bir karar almamızı gerektiren bir teklif yok.” ifadelerini kullandı.