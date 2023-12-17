Sevilla'da Diego Alonso ile yollar ayrıldı!
Sevilla, teknik direktör Diego Alonso ile yollarını ayırdığını açıkladı
Giriş: 17.12.2023 - 00:44 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:44
La Liga ekibi Sevilla, Getafe'ye karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından flaş bir karar aldı.
Sevilla, Uruguaylı teknik direktör Diego Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Böylelikle ekim ayında takımın başına geçen Diego Alonso'nun Sevilla macerası 2 ay sürdü.
Sevilla'nın başında 14 karşılaşmaya çıkan Diego Alonso 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı