UEFA Avrupa Ligi kupası, Sevilla - Inter maçıyla birlikte sahibini buluyor! Finalde bu kupayı tarihte en çok müzesine götüren kulüp olan Sevilla ve 10 yıl sonra Avrupa'da final gören Inter, Almanya'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor.

SEVILLA - INTER

SAAT: 22.00

HAKEM: Danny Makkelie

YAYIN: beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1

STAT: RheinEnergie

SEVILLA: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, Suso, De Jong

TEKNİKDİREKTÖR: Julen Lopetegui

INTER: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez

TEKNİKDİREKTÖR: Antonio Conte

SEVILLA, KUPANIN ABONESİ!

UEFA Avrupa Ligi kupasını 5 kez kaldıran Sevilla, turnuvayı en fazla kazanan takım oldu. Oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başarısı gösteren İspanyol ekip, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nu Apoel, Karabağ ve Dudelange'in önünde lider tamamlayan Sevilla, son 32 turunda Cluj, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi.

INTER 10 YILLIK HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez finale çıkan Inter'in 3 kupası bulunuyor. 1991, 1994 ve 1998 yıllarında şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekip, 1997'de kupayı Schalke 04'e kaptırmıştı.

Inter'in yanı sıra Liverpool, Juventus ve Atletico Madrid'de kazandıkları 3 kupayla Sevilla'nın ardında 2. sırada yer alıyor. İtalyan ekip, Sevilla'yı mağlup etmesi halinde 4 kupayla diğer rakiplerini de geride bırakmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona ve Borussia Dortmund'un ardından grubu 3. sırada tamamlayıp yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Milano ekibi, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale ulaştı.

Sevilla ve Inter, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geliyor.

CONTE'NİN ÖĞRENCİLERİ SON 7 MAÇTA 1 GOL YEDİ!

Karşılaşmalara 3-5-2 taktiğiyle çıkan İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin öğrencileri, son 7 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Oynadığı son 11 maçta mağlup olmayan Inter'in forvet oyuncusu Romelu Lukaku, bu sezon oynadığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında da gol attı.

SEVILLA 20 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

Tüm kulvarlarda 20 maçta bileği bükülemeyen Sevilla, oynadığı son dokuz maçın sekizinde kazandı.

Avrupa Ligi finallerini hiç kaybetmeyen İspanyol ekip, bu sezon Avrupa Ligi'nde 11 maçta sadece 1 kez kaybetti.

SEVILLA'NIN EN GOLCÜSÜ EL HADDADI

Sevilla'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu, Fas asıllı İspanyol forvet Munir El Haddadi oldu.

Munir El Haddadi, Avrupa Ligi'nde takımına 5 gol kazandırdı. Franco Vazquez ve Youssef En-Nesyri ikişer kez rakip fileleri havalandırırken takımdan ayrılan isimler Munas Dabbur 3, Javier Hernandez 2 golle katkı sağladı.

Sergio Reguilon, Oliver Torres, Suso, Lucas Ocampos, Luuk de Jong ve Bryan Gil ise birer gol buldu.

INTER'İN GOLCÜSÜ LUKAKU

Inter'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.

Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Inter'de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.

MİLANO TEMSİLCİSİ, DEVLER LİGİ'NDEN GELDİ

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Milano temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 5 maçın tamamını kazandı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü.

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag'ın F Grubu'nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden İtalya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Son 32 turunda Ludogorets'i eleyen Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki maçlarını tek maç eleme sisteminde oynadı. Conte'nin öğrencileri, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen, yarı finalde de Shakhtar Donetsk'i geçerek finalin yolunu tuttu.