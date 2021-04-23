DHA

Galatasaray, Süper Lig´in 37´nci haftasında şampiyonluk umudunu devam ettirebilmek için Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte hedef, bu maçı kayıpsız geçip şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş´ın puan kaybını beklemek olacak. Bu maç için dün Antalya´ya giden ve orada kampa giren Galatasaray´da teknik direktör Fatih Terim, bütün planını kazanmak üzerine yapıyor. Trabzonspor maçında yaratıcılık anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray´da Terim´in en önemli kozu, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu olacak.

GOL UMUDU KEREM AKTÜRKOĞLU

Radamel Falcao´nun sakatlığı, Mostafa Mohamed´in de koronavirüs süreci nedeniyle Göztepe maçında ileri uçta görev alan genç oyuncu yaptığı hat-trick ile gündeme oturmuş, taraflı-tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Trabzonspor maçında istenilen veremese de Kerem Aktürkoğlu, Antalya deplasmanında Galatasaray´ın en büyük kozu olacak. Kerem´in bu sezon gol attığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda genç oyuncu ile yakından ilgileniyor. Mbaye Diagne´nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda´nın sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.

YETENEK AVCISI GÖZÜNÜ KEREM'E DİKTİ

Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye´de değil Avrupa´da da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Futbol dünyasında "Yetenek avcısı" olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi´nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.