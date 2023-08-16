Sevilla, Uğurcan Çakır için resmen devrede!

Trabzonspor'da milli oyuncu Uğurcan Çakır için flaş bir haber gündeme geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nantes’in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de La Liga ekibi Sevilla resmi temasa geçti.