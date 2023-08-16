Sevilla, Uğurcan Çakır için resmen devrede!
Trabzonspor'un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'a, Nantes'in ardından Avrupa devi Sevilla da talip oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor'da milli oyuncu Uğurcan Çakır için flaş bir haber gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nantes’in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de La Liga ekibi Sevilla resmi temasa geçti.
Trabzonspor’a başarılı eldiven için ilgi mektubu gönderilirken, Uğurcan’ın transferi için bordo mavili kulübe istenen şartlar soruldu.
İspanyol ekibi, Trabzonspor’dan alacağı yanıta göre Uğurcan’ın transferi için girişimlere başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde Nantes’in de resmi olarak temasa geçtiği Trabzonspor’a, Uğurcan’ın transferi için 5 milyon Euro teklif edilmişti. Rakamı düşük bulan bordo mavili yönetim bu teklifi geri çevirmişti.
Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için 10 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ettiği iddia ediliyor.