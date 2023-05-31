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Haberler Yaşam Sevim İsminin Anlamı Nedir? Sevim İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Sevim isminin anlamı nedir? Sevim ismi ne demek, ne anlama gelir?

İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı vardır. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Sevim adının anlamını biliyor musunuz? Sevim ismi farklı anlamları taşımaktadır. Sevim adının anlamı ile ilgili detaylar içeriğimizin devamında bulunuyor.

Sevim İsminin Anlamı Nedir? Sevim İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sevim isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SEVİM ADININ ANLAMI NEDİR?

Sevim ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sevim adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sevim isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

SEVİM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sevim ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

  1. Sevme işi, sevgi.
  2. Bir kimsede, bir şeyde bulunan ve o kimse veya şeyi başkalarına sevdiren özellik.
  3. Alımlılık, cazibe.

SEVİM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sevim ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sevim adını koymak caizdir.

SEVİM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Sevim ismini kullanan 169.560 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Sevim ismini kullanan 32.296 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Sevim ismini kullanan 10.977 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Sevim ismini kullanan 10.315 kişi bulunmaktadır.

SEVİM ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Sevim ismindekiler özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.

Pozitif tarafları: Uyumlu, değişime açık.

Negatif tarafları: Herhangi bir iş/konu üzerinde uzun süre yoğunlaşamama.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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