Şevket Altuğ'a 80. yaş günü kutlaması

Oyuncu, 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi. Şevket Altuğ, rol aldığı onlarca sinema filminin yanı sıra "Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.