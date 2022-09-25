"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ'un uzun yıllar sonra ilk kez görüntüleri ortaya çıktı. Peki, Şevket Altuğ kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şevket Altuğ hangi filmlerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

ŞEVKET ALTUĞ?

13 Mart 1943'te Balıkesir’in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen Şevket Altuğ, Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’ne girmiş ve buradan mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarından beri tiyatro yapan ünlü isim, Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.