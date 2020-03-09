Şevket Kazan kimdir? Şevket Kazan kaç yaşında vefat etti? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Şevket Kazan'ın hayatı ve siyasi kariyerine dair ayrıntılar...

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

Şevket Kazan, 7 Aralık 1933 yılında Sakarya'da doğmuş Türk siyaset adamı ve avukattır.

1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı. 1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu. 1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül Darbesi'nden sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu. Bu dönemde Sivas Katliamı sanıklarının avukatlığını yaptı. 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya adı karışan sanıkları hapishanede ziyaret etti. Kazan halen Saadet Partisi'nde siyasete devam etmektedir.

11 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen olağanüstü Kongre'de GİK dışında kalmıştır. Numan Kurtulmuş tarafından hazırlanan "Milli Görüş'ün mihenk taşlarının %95'inin bulunmadığı" beyaz listede yer almamıştır. Milli Görüş'ü, Ak Parti'nin aksine; Milli Görüş partisi içerisinde farklılaştırmaya çalışan Numan Kurtulmuş'a sürekli Erbakan Hoca'nın yeşil listesi ile yeniden kongreye gitmesi yönünde davette bulunmuş, bunun aksini icra eden Numan Kurtulmuş'a karşı, Numan Kurtulmuş tarafından yapılmış kongreyi mahkemeye vererek kayyuma devrettirmiştir. Bu kayyum olayını daha önce yaşayan CHP'nin genel sekreterliğini yapan Önder Sav ile görüşmüştür. Bu görüşme ile Milli Görüş ikinci kez gömlek değiştirme olayı ile karşılaşmıştır. Saadet Partisi'nden ayrılan Numan Kurtulmuş, sadece birkaç ay önce dile getirdiği söylemleri terk etmiş ve HAS Parti adında ikinci bir AK Parti hareketi kurmuştur. Nihai olarak Saadet Partisi yeni bir kongreye gitmiştir ve Milli Görüş kurucusu Necmettin Erbakan Genel Başkan seçilmiştir. Erbakan'ın vefatı ile daha önce aktif siyaseti artık bıraktığını belirten Kazan, Erbakan Hoca'nın vefatına 3 gün kala hala siyaset yapmasını görerek bir kez daha siyasete soyunmuş ve Saadet Partisi'nden Bursa 1. sıra adayı olmuştur.